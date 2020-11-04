Грызня Трампа и Байдена за кресло президента США ведет к новому 9/11

В США день больших выборов, на которых американцы выбирают не только президента, но и 35 сенаторов, 435 конгрессменов и 11 губернаторов штатов.

Бюллетени продолжают подсчитывать, но действующий глава государства Дональд Трамп уже заявил, что этот процесс должен быть завершен, после чего опоздавшие «почтовые» голоса учитываться не будут. В противном случае он пригрозил обратиться в Верховный суд, куда только что провел свою ставленницу Эми Барретт, получив в этом органе власти шесть республиканских голосов против трех демократических.

Разумеется, это вызвало гневную отповедь в штабе его оппонента, демократа Джозефа Байдена, где грудью встали за право избирателей на волеизъявление — и в связи с этим хотят решить все вопросы пачками правильно заполненных бюллетеней в «своих» штатах: Висконсине (губернатор — демократ Тони Иверс) и Мичигане (губернатор — демократ Гретхен Уитмер).

Ситуация, по данным Fox News, сейчас такова: за Байдена проголосовало свыше 69 миллионов избирателей, и он одержал победу в 20 штатах; за Трампа — 66,7 миллиона и 23 штата. В результате у «синего» кандидата 238 голосов выборщиков, у «красного» всего 213, а для победы кандидату нужно 270.

Следовательно, Байден победит, если получит голоса еще 32 выборщиков, а это как раз штаты Невада (шесть голосов), Висконсин (десять) и Мичиган (16). И если Невада изначально голосовала за Байдена, то в Висконсине долгое время с небольшим отрывом лидировал Трамп, и только к концу подсчета вперед резким скачком вышел его оппонент, обогнав действующего президента по итогам подсчета 93% бюллетеней более чем на 20 тысяч голосов.

Еще интереснее ситуация в Мичигане, который сегодня можно назвать действительно ключевым штатом, определяющим имя 46-го президента США. Пока там после обработки 96% бюллетеней с преимуществом в 36 тысяч голосов лидирует Байден, но этот разрыв трудно назвать непреодолимым.

Так или иначе, в случае поражения в Мичигане лидерство Трампа в Джорджии (16 голосов выборщиков), Пенсильвании (20), Северной Каролине (15) и на Аляске (три) не поможет ему переизбраться на второй срок, поскольку эти штаты дадут всего 54 голоса с результатом 267.

Стоит напомнить, что на президентских выборах 2016 года Мичиган проголосовал за Трампа. И вообще, если сравнивать нынешнюю электоральную карту с аналогичной картой четырехлетней давности, то они выглядят сделанными чуть ли не под копирку. Отличий может оказаться всего два: это как раз Висконсин и Мичиган.

Что касается выборов в Сенат, то по итогам голосования пока наблюдается полное равенство: каждая из партий получает по 47 мандатов. Остающиеся шесть, по предварительным данным, распределятся следующим образом: республиканцы получают места от Аляски, Джорджии, Мэна, Северной Каролины и — внимание! — от Мичигана, тогда как демократы — только одно место от Джорджии. Таким образом, в Сенате сохранится республиканское большинство с 52 голосами вместо 53.

Выборы в Палату представителей пока дают преимущество демократам, уже получившим 189 мест против 181 у республиканцев. В игре остаются 65 мандатов, из которых примерно 35 станут «красными», так что «синее большинство» конгрессменов сохранится, но на нынешние 232 места им рассчитывать не приходится.

По губернаторам — восемь штатов (Вермонт, Западная Вирджиния, Индиана, Миссури, Монтана, Нью-Гемпшир, Северная Дакота и Юта) получили руководителя-республиканца, и только в трех (Вашингтон, Делавэр и Северная Каролина) победили демократы.

В целом по доступной информации можно констатировать следующее.

Во-первых, раскол американского общества, зафиксированный сенсационным избранием Дональда Трампа в 2016 году, за прошедшие четыре года стал еще более определенным и глубоким, и в этих условиях механизмы американской демократии начали давать системные сбои.

Во-вторых, за четыре года своего президентства Дональд Трамп, столкнувшись с отчаянным противодействием демократов на всех уровнях власти и особенно в массмедиа, так и не сумел убедить большинство американских избирателей в правильности предложенной им программы. Но этого не смогли в должной мере сделать и его оппоненты.

В-третьих, имя следующего президента США, скорее всего, будет названо, как и в 2000 году, не столько в результате волеизъявления избирателей или даже решения Верховного суда, сколько по итогам договоренностей между силами поддержки соответствующих кандидатов. А в случае невозможности таких договоренностей или нежелания их дальнейшего соблюдения грызня Трампа и Байдена может разрешиться через «улицу» или вмешательство силовых структур, как это было в ситуации с событиями 11 сентября 2001 года.