Валуев дал советы, как поддерживать форму в условиях пандемии

Москва, 4 ноября. Регулярные силовые тренировки помогут повысить тонус мышц, что важно при сидячем образе жизни в условиях пандемии COVID-19. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский боксер-тяжеловес, депутат Госдумы Николай Валуев.

«Мне в зал необязательно ходить, ведь для тренировок вполне подойдут подручные средства, которые есть в каждом доме. У меня, например, дома есть велотренажер, а для улицы — велосипед, есть гантели и многое другое. Кто хочет, тот найдет способ поддерживать форму. Регулярные силовые тренировки помогут повысить тонус мышц, что важно при сидячем образе жизни в условиях пандемии», — сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что здесь самое главное — не лениться и не бросать тренировки.

Отметим, что знаменитый боксер завершил спортивную карьеру в 2010 году, с тех пор попробовав себя на телевидении, радио, кино и в политике.

Во время весеннего локдауна Николай Валуев выкладывал на своей странице в Instagram ролики, в которых показал, как занимается дома. В свои тренировки атлет по-прежнему включает элементы бокса, без дополнительного оборудования или с боксерской грушей, а также качает пресс и отжимается.

Кроме того, боксер показал, как можно в домашних условиях тренироваться с использованием бутылок воды для кулера. Он продемонстрировал своим подписчикам, как жмет бутылки от груди и поднимает над головой, а также отжимается на табуретках.

За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек.