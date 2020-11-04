Найдена возможная причина длительного протекания COVID-19

Москва, 4 ноября. Итальянские врачи выявили необычные повреждения легких у погибших от COVID-19.

Исследование было опубликовано в журнале The Lancet eBioMedicine. Эксперты взяли образцы легких, сердца, печени и почек у 41 умершего от COVID-19 пациента.

«Практически во всех случаях мы обнаружили нехарактерные обширные повреждения легких, которые сопровождались нарушением нормальной структуры тканей. У большинства исследуемых органов респираторная ткань под действием патогенов превратилась в фибромы», — сообщили ученые.

По словам исследователей, именно разрастание фиброзного материала в легких может быть причиной длительного протекания COVID-19.

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