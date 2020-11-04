Эксперт рассказал, как Трамп подавит несогласных с его победой на выборах

Санкт-Петербург, 4 ноября. Политолог-американист Дмитрий Михеев не исключает, что противники действующего президента США могут прибегнуть к вооруженным действиям, чтобы не допустить переизбрание Дональда Трампа на второй срок. Однако, как заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» политолог, Трамп справится с вооруженным выступлением его противников, поскольку успел к нему подготовиться.

«Легальный путь судебного процесса оспаривания итогов выборов, апелляций — это болото и это может тянуться месяцами. А эти боевики и радикалы не будут ждать, они пойдут захватывать участки, где ведется подсчет голосов. И тогда у президента страны есть возможность пустить в ход армию, но не регулярную, а национальную гвардию — те особые части, которые были созданы, чтобы предотвратить уличные бои между сторонниками кандидатов», — заявил Дмитрий Михеев в эфире на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».

По словам эксперта, после того, как генералы регулярной армии высказались против привлечения армии к подавлению беспорядков на улице, Трампом были созданы отряды быстрого реагирования, отборные части национальной гвардии, которые подчиняются непосредственно президенту.

«Это говорит о том, что президент может объявить военное положение и он имеет силу, которой воспользуется для подавления уличных беспорядков», — отметил Дмитрий Михеев.

Политолог считает, что Дональд Трамп хорошо подготовился к тому, что его попытаются сместить с поста президента силовым путем.

«Вы посмотрите, какая невероятная защита вокруг Белого дома — кольцо из трех рядов защитных ограждений. Это беспрецедентно. Он может сидеть в Белом доме как в осажденной крепости, когда в нескольких кварталах будут идти боевые столкновения между «Гордыми парнями» и «Антифой», например, и посылать туда отряды Национальной гвардии, специально созданные в сентябре», — рассуждает политолог.

По мнению Дмитрия Михеева, Дональд Трамп до конца использует имеющиеся у него возможности, что удержать власть в своих руках.