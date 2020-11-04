Росгосцирк запросил у правительства миллиард на поддержку цирков

Москва, 4 ноября. Между Правительством РФ и Росгосцирком ведутся переговоры об оказании помощи циркам, которые из-за последствий пандемии до сих пор не могут начать работу. Об этом в беседе с ФАН рассказал народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

«Правительство нас услышало, — говорит он. — Я лично говорил с Белоусовым (Андрей Белоусов — первый заместитель председателя Правительства России. — Прим. ФАН). Он в кратчайшие сроки переговорил с министерством финансов, и те одобрили выделение денег. Компания «Росгосцирк», которой принадлежат основные 40 стационаров по нашей стране, запросила финансовую поддержку в размере 1 миллиарда. Потому что у них несколько тысяч штатных сотрудников, которые находятся без работы, и несколько тысяч животных, которые требуют к себе особого внимания».

На данный момент вопрос еще не решен, но, по словам Запашного, процесс запущен. Решение о выделении денег в помощь российскому цирку в период пандемии будет вынесено в ближайшее время.

Напомним, ранее Запашный заявил, что заслуженные артисты цирка сейчас вынуждены зарабатывать на жизнь извозом или доставкой пиццы. Из 40 действующих стационарных цирков по стране работают только три: Цирк Никулина, Большой Московский цирк и Казанский государственный цирк.