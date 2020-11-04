Эксперт объяснил, почему Facebook и Google объявили войну Трампу

Санкт-Петербург, 4 ноября. Финансовый директор в международных компаниях Марат Богуславский объяснил, почему сложились враждебные отношения между Дональдом Трампом и известными американскими IT-компаниями. Эксперт также рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США», как относятся к американским выборам в Израиле.

«Начиная с 2016 года, Дональд Трамп не раз уже выражал свое личное мнение. Его личные интересы основаны исключительно на продвижении американского бизнеса – возвращении американского завода обратно в США, все это отражается на международном рынке», — заявил Марат Богуславский.

По словам финансового директора, Трамп — в первую очередь бизнесмен, а не политик.

«Политкорректность в его действиях редко ощущается. Исходя из этого, он никогда не фильтровал свои высказывания и по поводу агрессивных действий Facebook, а также по поводу действий Google по сбору информации о пользователях и так далее. На этом фоне возникло противостояние», — объяснил эксперт.

Эксперт также рассказал, как относятся к Трампу и Байдену в Израиле.

«В Израиле, если смотреть на IT-сферу, которая является израильским паровозом экономики, она понесет удар, потому что многие израильские компании после нескольких лет разработки продаются иностранным, в основном американским компаниям. Если смотреть на фондовый рынок, он просядет. Все ожидают, что будет негативное влияние выигрыша Байдена», — сообщил Марат Богуславский, подчеркивая ожидание победы Трампа.

Специалист объяснил, как американский электорат в Израиле относится к выборам в США и кого поддерживают живущие в Израиле граждане США.

«В Израиле проживает порядка 200 тысяч американцев. Более 70% этого населения поддерживало Трампа. Это нам дает некий показатель общих волнений и настроений по поводу выигрыша Байдена», — подытожил эксперт.

Накануне в США прошли президентские выборы. В настоящий момент продолжает подсчет голосов. Ранее эксперты рассказали, что ждет мировую экономику после президентских выборов в США.