Эдгард Запашный: Заслуженные артисты вынуждены работать в такси и курьерами пиццы

Москва, 4 ноября. Самым тяжелым испытанием пандемия стала для цирков — ввиду особенностей работы этих учреждений культуры. Цирк не имеет стационарной труппы, программы постоянно гастролируют по разным городам. То есть запущен конвейер, а из-за того, что в разных регионах действуют свои правила — кто-то разрешил развлекательные мероприятия, кто-то нет, — конвейер запустить невозможно. Об этом ФАН поговорил с народным артистом России, генеральным директором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным.

«Более чем из 40 стационарных зданий цирков нашей страны на данный момент открылось всего три, — отметил он. — Это Казанский государственный цирк, Цирк Никулина и Большой Московский цирк, которым руковожу я. Все остальные цирки вот уже на протяжении более восьми месяцев закрыты, а некоторые программы находятся без работы. Перспектива открытия в этом году очень призрачная. Я лично знаю несколько заслуженных артистов России, которые на данный момент занимаются либо извозом, либо доставкой пиццы».

По словам Запашного, цирки сейчас находятся в крайне бедственном положении. Ведь кроме артистов, там работает и технический персонал, который обеспечивает жизнедеятельность предприятия, им нужно платить зарплату, а доходов нет. Дрессировщики за свои деньги кормят животных. Среди них есть крупные кошки, съедающие ежедневно до 12 килограммов мяса, то есть при средней цене на говядину в 300 рублей на одного условного льва надо в день 3600 рублей. А как правило, у дрессировщиков их целая труппа.

Напомним, на днях Эдгард Запашный ездил в Нижний Новгород для съемки своей передачи «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Новый выпуск он посвятит нижегородской дрессировщице Татьяне Мащенко и ее подопечным — лошадям и далматинцам.