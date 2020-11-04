Турция ограничит работу общественных заведений из-за коронавируса

Анкара, 4 ноября. Власти Турции ограничат работу общественных заведений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Высокие темпы распространения коронавирусной инфекции наблюдаются в Турции, передает Profi.Travel. Правительство страны ограничит работу заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, бассейнов и других заведений до 22:00.

Государственные учреждения и частные организации будут работать по гибкому графику. Президент призвал жителей строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и воздержаться от контактов. На туристов ограничения практически не повлияют, так как большинство отдыхающих пользуется системой «все включено».