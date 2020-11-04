Страшный пожар уничтожил мечеть в Ингушетии

Магас, 4 ноября. Сильнейший пожар почти уничтожил мечеть в ингушском селе Экажево. О ЧП сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в ведомство 4 ноября в 11.00. Прибывшие пожарные расчеты уже через 13 минут локализовали горение. В 11.28 оно было полностью ликвидировано.

Спасатели уточнили, что площадь возгорания составила 15 кв. метров. При этом они заметили только, что здание не было жилым. О том, что горела именно мечеть, пишут местные СМИ. В настоящее время проверяется версия о возможном поджоге.