Соседов заинтриговал историей своего скандала с Лолитой на съемках шоу

Музыкальный критик Сергей Соседов заинтриговал ФАН историей своего скандала с Лолитой во время записи шоу «Суперстар. Возвращение», в ходе которого звезды исполняют произведения своих коллег по цеху. Началось с того, что Влад Сташевский исполнил композицию Евгения Белоусова «Облако волос». После этого ведущая шоу Лолита Милявская напомнила находившемуся в студии Сергею Соседову, как тот 25 лет назад резко критиковал Белоусова. Начался скандал, и Соседова буквально довели до слез.

На просьбу ФАН рассказать подробности Сергей ответил так:

«У меня сейчас очередная съемка, я убегаю, но скажу сразу: не могу ничего комментировать по условиям договора. Шоу еще не вышло, оно в процессе съемок».

Тем не менее некоторые интригующие подробности Соседов все-таки раскрыл.

«Не буду раскрывать все подробности, иначе зрителям будет неинтересно смотреть, это как фильм пересказывать. Пусть остается интрига для шоу. Обещаю, будет много неожиданных поворотов, известные артисты выступят в необычных амплуа. Шоу необычное, яркое, интересная картинка, могу сказать, что в последние годы шоу такого уровня и масштаба просто не было. Оно произведет эффект, не сомневаюсь: есть на что посмотреть, что послушать, будут неожиданные повороты. Обещаю, уведенное никого не разочарует», — подчеркнул Сергей Соседов.

Ранее ФАН сообщил, что на записи шоу, которое выйдет в середине ноября на телеканале НТВ, одна из участниц массовки поделилась историей, как Лолита устроила Соседову настоящую казнь в студии.