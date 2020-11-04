Крупнейшие букмекеры назвали сумму ставок на выборы президента США

Лондон, 4 ноября. Британские букмекеры подсчитали количество ставок, сделанных на их платформах за время президентской гонки. Результат они опубликовали в Twitter-аккаунт.

Букмекерская биржа Betfair сообщила, что общая сумма ставок на президента США превысила 426 млн фунтов стерлингов. Это почти 44 млрд рублей. В фирме отмечают, что коэффициент при ставке на демократа Джо Байдена резко вырос, а действующий президент США Дональд Трамп не очень популярен. Но если поставить на него, можно увеличить свой выигрыш в три раза.

Известно, что один из британских бизнесменов поставил на Трампа 5 миллионов долларов. Выигрыш, в случае его переизбрания, составит 15 миллионов долларов. Букмекеры отметили, что эта ставка — самая крупная для политических событий, передает The Sun.