Костомаров примерил женское платье и накрасил губы ради номера с Тодоренко

Москва, 4 ноября. Регина Тодоренко и Роман Костомаров, участвующие в шоу «Ледниковый период», приготовили необычный номер — пара разыграет сцену из фильма «В джазе только девушки».

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, известная широкой аудитории как звезда передачи «Орел и решка», стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период», где пару ей составляет фигурист Роман Костомаров.

Звезда телевидения и олимпийский чемпион отлично сработались вместе — пара числится в тройке лидеров в рамках ледового шоу. Вполне возможно, что следующий номер, подготовленный Тодоренко и Костомаровым, поднимет партнеров еще выше в рейтинговой таблице.

Как сообщает «Телепрограмма», певица и фигурист подготовили для членов жюри и телезрителей сюрприз — пара появится на льду в образе персонажей из культовой картины 1959 года «В джазе только девушки».

Так, Тодоренко предстанет перед публикой в узнаваемом образе героини Мэрилин Монро Душечки — на ней будет парик и платье в стиле Америки 40-х. Костомаров, как несложно догадаться, выйдет на лед в женском платье голубого цвета и изящной шляпке.