Американист рассказал, как почта США выкрала компромат на сына Байдена

Санкт-Петербург, 4 ноября. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян не исключает, что при подсчете голосов американцев на выборах президента США по почте сторонники Джозефа Байдена могут прибегнуть к фальсификациям. Об этом эксперт рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».

«Сейчас начали подсчитывать бюллетени, которые были высланы по почте. А профсоюз почтовых работников, который является одним из самых крупных в Америке, полностью поддерживает Байдена», — заявил политолог.

По словам эксперта, именно почта США виновна в том, что посылка с компроматом на сына Джо Байдена Хантера, оправленная несколько дней назад, была по пути вскрыта, и компромат был украден кем-то из почтовых работников.

«В свое время из газеты New York Post был выслан всеобъемлющий компромат на Хантера Байдена по поводу коррупционных составляющих его деяний. Посылка была вскрыта и исчезли именно всеобъемлющие документы о коррупции Джо Байдена и его сына Хантера», — рассказал политолог.

В связи с этим американист не исключает, что на почте США вскроются махинации с подменой бюллетеней в пользу Джо Байдена.

«Они уже это сделали (заменили бюллетени. — Прим. ФАН). Так же как они украли документы из посылки. Американские почтальоны являются госслужащими, и работают в рамках законодательства, так называемого патриотического акта — они должны вскрывать, оставлять в стороне все подозрительные посылки, которые с их субъективной точки зрения представляют угрозу безопасности страны. А дальше делайте выводы», — прокомментировал эксперт вопрос о том, смогут ли работники почты США сфальсифицировать итоги выборов президента США.

Накануне в США прошли президентские выборы. В настоящий момент продолжает подсчет голосов. Ранее Ордуханян рассказал, что залогом победы Дональда Трампа на президентских выборах в США могут стать успешные действия его политтехнологов, которым удалось переманить на свою сторону латиноамериканское меньшинство и противопоставить его афроамериканцам.