Росгвардейцы записали поздравительную песню ко Дню народного единства

Москва, 4 ноября. Военный оркестр Центрального округа Росгвардии поздравил песней россиян с Днем народного единства.

Росгвардейцы исполнили песню «Навсегда великая страна» на музыку генерал-лейтенанта Валерия Халилова и стихи Александра Савицкого. К композиции также был снят поздравительный видеоролик.

«Эта замечательная объединяющая композиция, на наш взгляд, — прекрасный подарок ко Дню народного единства всем жителям нашей многонациональной страны», — сообщил начальник оркестра Арслан Рыскулов.

Вокальную партию исполнили солисты оркестра Руслан Казиев и Карина Исмаилова. В День народного единства росгвардейцы отдали дань уважения историческому подвигу наших предков, которые смогли положить конец «Смутному времени» и освободили столицу от интервентов, передает «Вечерняя Москва».