Киев, 4 ноября. Двух украинцев поймали с 40 кг грибов в зоне отчуждения в Чернобыле, сообщили в пресс-службе Погранслужбы Украины.

По данным ведомства, приятели живут в селах по соседству. На территорию зону отчуждения они проникли незаконно и стали собирать грибы. По словам нарушителей, грибы им потребовались для собственного потребления.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Все 40 кг собранных ими грибов пограничники изъяли.

Помимо этого грибникам придется заплатить штраф. Однако это еще не все. Информацию о них передали в Нацполицию, поскольку по действующему законодательству за перемещение за пределы зоны отчуждения продуктов питания без спецразрешения или дозиметрического контроля, грозит уголовная ответственность и наказание вплоть до трех лет лишения свободы, отмечает РИА Новости.