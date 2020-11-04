Украинский комплекс «Нептун» оказался мертвым проектом

Москва, 4 ноября. Совсем недавно украинская пропаганда грозила России произведенными Украиной ракетами «Нептун», способными поражать цели в водах условного противника. Но, скорее всего, украинские военные так и не смогут воспользоваться «современной разработкой». Об этом пишет «Политнавигатор».

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак пришел к выводу, что российским морякам совершенно не стоит опасаться грозных украинских ракет. Дело в том, что у Киева нет средств на перевооружение армии и на закупку противокорабельных комплексов, а это значит, что проект «Нептун» можно считать мертвым.

В следующем году украинское командование не сможет приобрести ни одного дивизиона бьющих «вглубь России» ракет. Об этом стало известно благодаря сообщению производителя комплексов.

«В самом ГосКБ «Луч» уверяют: военное ведомство готово авансировать только 10% ресурса, необходимого на создание дивизиона ракетных комплексов», — отмечает специалист.

Однако для серийного выпуска оружия этого явно недостаточно. Ракетостроителям нужны хотя бы 50% стоимости комплексов, чтобы организовать кооперацию производителей всех узлов. Без этих средств Украина не начнет получать комплексы и ракеты.

Если Киев не отыщет необходимое количество средств, но отражать «наступление с моря» придется разве что солдатам ВСУ. Однако в их способности остановить атаку без ракет можно усомниться.

Ранее о невозможности закупок «Нептунов» стало известно от главы фракции «Голос» и представителя комитета национальной безопасности Сергея Рахманина. Однако и другие представители руководства Украины ранее говорили о том, что запуск ракет в серийное производство пока невозможен.

Пока украинские коллеги ищут средства на производство ракетных комплексов, российские специалисты создают все более современное оружие. Как сообщалось ранее, госиспытания нового РК «Ответ» завершились в РФ.