Жителям Пензы обосновали подорожание капремонта

Начальник Управления ЖКХ и Гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин дал обоснование повышению стоимости капитального ремонта в регионе. Об этом он сообщил в комментариях на странице губернатора Ивана Белозерцева в Instagram.

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации один раз в три года на уровне региона рассчитывается экономически обоснованный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома, который учитывает степень благоустройства, этажность, год постройки дома. Далее на уровне региона, в зависимости от объема выполняемых работ, количества необходимых денежных средств, доступности для населения, ежегодно устанавливается минимальный размер взноса.

По словам главы ЖКХ, рассчитанный в соответствии с вышеуказанными методическими рекомендациями минимальный взнос в Пензенской области должен составлять не менее 13,86 рублей на один квадратный метр в месяц. Отсюда следует, что стоимость капремонта была увеличена не так сильно, как того требовали рекомендации Жилищного кодекса РФ.

Напомним, что постановление об увеличении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах до 9,5 рублей 29 октября подписал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, чем вызвал большую волну негодования среди горожан. Установленный ранее минимальный взнос составлял 7,5 рублей.