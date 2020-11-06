Пензенский Минздрав озвучил сроки ремонта томографа в больнице Сердобска

Министерство здравоохранения Пензенской области озвучило сроки окончания ремонта компьютерного томографа в больнице города Сердобска. Как стало известно ФАН, сердобский компьютерный томограф, необходимый сегодня для своевременного диагностирования поражения легких при коронавирусе, начнет функционировать до 21 ноября.

«По информации администрации государственного учреждения здравоохранения «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина» сообщаем, что аукцион на ремонт компьютерного томографа Brightspeed Elite с заменой рентгеновской трубки состоялся 9 октября 2020 года. Договор был заключен 21 октября 2020 года. Срок установки рентгеновской трубки в течение 30 календарных дней от даты заключения договора», — сообщили в Минздраве.

Напомним, что компьютерный томограф в больнице города Сердобска вышел из строя летом 2020 года, не выдержав нагрузки от беспрерывной работы. Ежедневно в Пензенской области прибавляется свыше 170 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также сдал положительный тест на COVID.