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Заболевший ковидом Белозерцев рассказал, почему не привился российской вакциной

Заболевший ковидом Белозерцев рассказал, почему не был привит новой вакциной

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подтвердивший свое заражение коронавирусной инфекцией, не был вакцинирован российской вакциной против COVID-19. Этой информацией он поделился с жителями региона в своем Instagram.

Отвечая на комментарий о неэффективности новейшего препарата, который якобы допустил заражение губернатора, Белозерцев заверил пензенцев, что от коронавирусной инфекции он не прививался. 

«Я делал прививку от гриппа», — коротко ответил Иван Александрович. 

Свой отказ от вакцинации для профилактики COVID Белозерцев аргументировал на одной из пресс-конференций незадолго до заболевания. По его словам, ограниченного количества препарата, поступившего в область, недостаточно для массовой вакцинации всех желающих, в том числе и его самого. 

«Я готов подать пример жителям Пензенской области. Но при этом не возьму прививку, которая предназначена для врача, находящегося в группе риска. Как только вакцина появится в открытом доступе, сам куплю и сделаю», — заявил глава области.

Как стало известно ФАН, ранее, в ходе той же пресс-конференции, врио министра здравоохранения региона Оксана Чижова поделилась с губернатором подробностями распределения ограниченного числа поступивших в область вакцин. Так, первая партия препарата для профилактики коронавирусной инфекции, включающая в себя 42 дозы, в первую очередь будет направлена в медучреждения города для прививания медперсонала, который ежедневно находится в красной зоне. 

Заболевший ковидом Белозерцев рассказал, почему не был привит новой вакциной

Напомним, как сообщал ранее ФАН, поздним вечером 4 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил в своих соцсетях видеообращение, в котором он сообщил о положительном результате теста, диагностирующего наличие вируса COVID-19.

«Уважаемые земляки! Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно. Всем здоровья, берегите себя и своих близких», — подписал видеообращение в соцсети «ВКонтакте» Белозерцев. 

Жители области отреагировали на новость весьма неоднозначно. Многие были удивлены фантастической скоростью постановки диагноза губернатору области, в то время как рядовые граждане вынуждены часами ждать очереди на телефонной линии и днями — прихода врача. В комментариях некоторые пензенцы прямо заявили Белозерцеву о колоссальном разрыве в быстроте и качестве оказания медицинских услуг между губернатором области и обычными людьми. 

«Больницы не забирают, врачи не приходят, таблеток в аптеках не найти. И вообще отношение халатное. Значит, для кого-то все, а для простых людей просто сидеть и умирать дома. Беспредел!» — прокомментировала новость пензячка на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«В больницы кладут тяжелых пациентов, 80% людей переносят ковид достаточно легко», — ответил ей глава области.

Заболевший ковидом Белозерцев рассказал, почему не был привит новой вакциной

«Вот я заболела. Вчера была скорая. Сказали, что тесты на ковид кончились в принципе. Сейчас вызываю терапевта. Я 164 в очереди на звонок. Это нормально? И не факт, что терапевт ко мне сегодня успеет дойти. А скорая не имеет право делать назначения. И если нужно будет делать компьютерную томографию, то даже если привезут на скорой, придется сидеть в живой очереди со всеми больными пять-шесть часов. Неужели нельзя сделать больше мест в больницах? Больше операторов на телефон? Закупить больше тестов и аппаратов КТ? Но красить мост за семь миллионов и покупать щит для фонтана за два миллиона — это, конечно, да! Первоочередные траты!» — поделилась с губернатором одна из жительниц города. 

Как сообщил ФАН источник из села Чемодановка Бессоновского района, за два дня до объявления о заболевании коронавирусной инфекцией Иван Белозерцев посетил Чемодановскую участковую больницу и Центр культуры, досуга и спорта «Юбилейный» в том же населенном пункте. По данным источника, в ходе рабочего визита глава области соблюдал все правила индивидуальной защиты. 

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