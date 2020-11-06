Заболевший ковидом Белозерцев рассказал, почему не привился российской вакциной

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подтвердивший свое заражение коронавирусной инфекцией, не был вакцинирован российской вакциной против COVID-19. Этой информацией он поделился с жителями региона в своем Instagram.

Отвечая на комментарий о неэффективности новейшего препарата, который якобы допустил заражение губернатора, Белозерцев заверил пензенцев, что от коронавирусной инфекции он не прививался.

«Я делал прививку от гриппа», — коротко ответил Иван Александрович.

Свой отказ от вакцинации для профилактики COVID Белозерцев аргументировал на одной из пресс-конференций незадолго до заболевания. По его словам, ограниченного количества препарата, поступившего в область, недостаточно для массовой вакцинации всех желающих, в том числе и его самого.

«Я готов подать пример жителям Пензенской области. Но при этом не возьму прививку, которая предназначена для врача, находящегося в группе риска. Как только вакцина появится в открытом доступе, сам куплю и сделаю», — заявил глава области.

Как стало известно ФАН, ранее, в ходе той же пресс-конференции, врио министра здравоохранения региона Оксана Чижова поделилась с губернатором подробностями распределения ограниченного числа поступивших в область вакцин. Так, первая партия препарата для профилактики коронавирусной инфекции, включающая в себя 42 дозы, в первую очередь будет направлена в медучреждения города для прививания медперсонала, который ежедневно находится в красной зоне.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, поздним вечером 4 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил в своих соцсетях видеообращение, в котором он сообщил о положительном результате теста, диагностирующего наличие вируса COVID-19.

«Уважаемые земляки! Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно. Всем здоровья, берегите себя и своих близких», — подписал видеообращение в соцсети «ВКонтакте» Белозерцев.

Жители области отреагировали на новость весьма неоднозначно. Многие были удивлены фантастической скоростью постановки диагноза губернатору области, в то время как рядовые граждане вынуждены часами ждать очереди на телефонной линии и днями — прихода врача. В комментариях некоторые пензенцы прямо заявили Белозерцеву о колоссальном разрыве в быстроте и качестве оказания медицинских услуг между губернатором области и обычными людьми.

«Больницы не забирают, врачи не приходят, таблеток в аптеках не найти. И вообще отношение халатное. Значит, для кого-то все, а для простых людей просто сидеть и умирать дома. Беспредел!» — прокомментировала новость пензячка на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«В больницы кладут тяжелых пациентов, 80% людей переносят ковид достаточно легко», — ответил ей глава области.

«Вот я заболела. Вчера была скорая. Сказали, что тесты на ковид кончились в принципе. Сейчас вызываю терапевта. Я 164 в очереди на звонок. Это нормально? И не факт, что терапевт ко мне сегодня успеет дойти. А скорая не имеет право делать назначения. И если нужно будет делать компьютерную томографию, то даже если привезут на скорой, придется сидеть в живой очереди со всеми больными пять-шесть часов. Неужели нельзя сделать больше мест в больницах? Больше операторов на телефон? Закупить больше тестов и аппаратов КТ? Но красить мост за семь миллионов и покупать щит для фонтана за два миллиона — это, конечно, да! Первоочередные траты!» — поделилась с губернатором одна из жительниц города.

Как сообщил ФАН источник из села Чемодановка Бессоновского района, за два дня до объявления о заболевании коронавирусной инфекцией Иван Белозерцев посетил Чемодановскую участковую больницу и Центр культуры, досуга и спорта «Юбилейный» в том же населенном пункте. По данным источника, в ходе рабочего визита глава области соблюдал все правила индивидуальной защиты.