Политолог Марков: Демократы выведут банды погромщиков на улицы городов США

Москва, 4 ноября. Чтобы опротестовать результаты выборов, демократы готовы вывести на улицы американских мегаполисов банды погромщиков. Сторонники кандидата в президенты США Джо Байдена надеются таким путем запугать обывателей, заявил ФАН член Общественной палаты РФ, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Демократической партией подготовлены огромные банды погромщиков — это как раз участники движения Black Lives Matter. Они реальные погромщики. Это как в классических учебниках по политологии: олигархи набирают люмпенов в качестве погромщиков. В ближайшее время нужно ждать атаки этих банд в крупных городах США», — считает он.

По мнению собеседника ФАН, сразу после подсчета голосов Америку ожидает шквал судебных исков. Представители штабов Трампа и Байдена будут оспаривать результаты голосования по почте. В демократической Америке это самое слабое место в процедуре голосования, добавил Марков.

«Считается, что голосование по почте наиболее подвержено фальсификациям и махинациям. В США не очень отработана система контроля за подобным процессом. В тех штатах, где губернаторы — демократы, будет высок процент фальсификаций. Поэтому стоит ожидать огромное количество исков, связанных именно с голосованием по почте. Это прежде всего касается Пенсильвании, Висконсина, Мичигана и Огайо», — комментирует ситуацию эксперт.

При этом он уверен, что следующие четыре года в США пройдут под знаком второго президентского срока Дональда Трампа. Он с минимальным перевесом, но все же победит своего оппонента, полагает Сергей Марков.

Отметим, что сейчас ключевая схватка за голоса американских избирателей разразилась в Мичигане: там после подсчета 94% голосов с минимальным отрывом лидирует Байден. Если он победит в этом штате, а также в Висконсине и Неваде, то наберет необходимые для победы 270 голосов выборщиков.