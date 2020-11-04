Популярный комик с ТНТ Стас Старовойтов страдает от алкоголизма

Москва, 4 ноября. Популярный российский комик Стас Старовойтов публично заявил, что страдает от алкоголизма. Артист признался, что из-за пристрастия к выпивке лежал в рехабе.

Стас Старовойтов, известный своим участием в юмористических проектах ТНТ Stand Up и «Убойная лига», стал гостем YouTube-шоу «Время от времени», в ходе которого рассказал Славе Комиссаренко о своем алкоголизме.

Как признался 38-летний комик, год назад из-за проблем со спиртным он стал пациентом наркологической клиники — у Старовойтова начались алкогольные психозы.

«Я в рехабе провалялся 28 дней год назад. Бухал сильно, — вспоминает артист. — У меня начались психозы алкогольные».

Старовойтов успокоил поклонников, сообщив, что сумел взять себя в руки. По словам юмориста, теперь он балует себя исключительно вином, от которого сложно быстро опьянеть. При этом Старовойтов не стал исключать вероятность алкогольного рецидива, однако он приложит максимум усилий, чтобы минимизировать вероятность подобного исхода.