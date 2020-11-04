Способные достроить «СП-2» корабли вышли в Балтийское море

Калининград, 4 ноября. Российские суда вышли из порта Калининграда и движутся в порт Мукран, пишет «Интерфакс». Корабли могут использоваться для достройки «Северного потока — 2».

Специализированный корабль «Артемис Оффшор» и вспомогательное судно «Остап Шеремета» находятся в Балтийском море, конечной точкой их следования является немецкий порт Мукран — сегодня на территории гавани располагается логистический центр «Северного потока — 2». В пункт назначения корабли должны прибыть 5 ноября.

Сегодня в порту Мукран уже находятся три российских корабля, в том числе трубоукладчик «Академик Черский». Россия последовательно наращивает строительную группу в непосредственной близости от финального участка СП-2. Недавно профильное ведомство Дании разрешило отечественным специалистам проводить работы в своих территориальных водах.