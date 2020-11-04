Американист объяснил, как Трамп переманил латиноамериканцев на свою сторону 

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает залогом победы Дональда Трампа на президентских выборах в США успешные действия его политтехнологов, которым удалось переманить на свою сторону латиноамериканское меньшинство и противопоставить его афроамериканцам. Эксперт рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США», как Трамп получил поддержку латиноамериканцев.

«Трампу и его команде удалось противопоставить испаноязычное меньшинство и негритянское. У них давно зреет конфликт за право быть меньшинством номер один, и они сумели это сделать. Результаты в южных штатах — Аризоне, Нью-Мексико, Флориде говорят о том, что испаноязычные голосуют за Трампа в пику негритянскому меньшинству», — заявил политолог.

По словам Ордуханяна, противостояние латиноамериканцев и негров идет повсеместно — и в бизнесе, и в искусстве.

«Если вы посмотрите выступления некоторых комиков, они постоянно подначивают именно испаноязычных», — отметил американист.

И это противостояние латиноамериканцев и негров США имеет давнюю историю, напомнил Рафаэль Ордуханян. Афроамериканцы не упускают возможности насолить латиноамериканцам, когда те пытаются усилить свои позиции в обществе, последние платят им взаимностью. В качестве примера эксперт привел историю с кубинским мальчиком Алехандро Гонсалес, который 20 лет назад после кораблекрушения попал во Флориду, латиноамериканцы требовали оставить его в США, но негритянское лобби настояло на его выдачи Кубе.

«Это вызвало бешенное негодование латиноамериканцев. И таких примеров много. И политтехнологи удачно разыграли эту карту», — рассказал политолог.

Накануне в США прошли президентские выборы. В настоящий момент продолжает подсчет голосов. Ранее эксперты рассказали в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США», что ждет мировую экономику после президентских выборов в США.