Стас Пьеха откровенно рассказал о кризисе в своей жизни

Москва, 4 ноября. Известный российский певец Стас Пьеха в честь своего сорокалетия опубликовал материал, посвященный кризису среднего возраста и реакции мужчины на него. Артист только вступил в пору зрелости, однако уже сделал определенный выводы о кризисе. Об этом пишут «Дни.ру».

Певец откровенно рассказал о кризисе среднего возраста в своей жизни и о том, с чем сталкиваются мужчины его возраста. По словам Стаса Пьехи, именно в этот период жизни человек сталкивается с большой ответственностью, однако при этом остается со своими проблемами один на один.

Исполнитель заметил, что в кризисные периоды чувствует себя ребенком и ведет себя также. Достаточно часто он сталкивается с обидами и растерянностью, хотя в столь зрелом возрасте необходимо принимать твердые решения и подходить к происходящему с аналитической точки зрения. Кроме того, с возрастом меняются представления о жизни.

«Уходят какие-то иллюзии, потому что уже многое попробовал в жизни, многого достиг: денег заработал, в брак вступал», — объяснил специалист.

На данный момент о личной жизни знаменитого артиста практически ничего не известно. Ранее Пьеха состоял в отношениях с моделью и диджеем Натальей Горчаковой и даже стал отцом. Согласно сообщениям в СМИ, на данный момент артист помогает наследнику деньгами, однако живет один.

По словам артиста, он понял, что для него счастье оказалось не в семейной жизни, а в «области мышления». Именно переосмысление некоторых моментов позволяет ему справляться со сложными периодами жизни.

Стоит сказать, что жизнь исполнителя нельзя назвать совершенно безоблачной. Как сообщалось ранее, недавно Стас Пьеха рассказал о передозировке наркотиками и инфаркте.