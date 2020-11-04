Политолог Корнилов пояснил, почему Зеленскому нужно опасаться Порошенко

Бывший глава Украины Петр Порошенко никогда не скрывал своих намерений по захвату власти в стране. Более того, победа на президентских выборах в США Джо Байдена может только ускорить этот процесс. Об этом ФАН рассказал российский историк и журналист, политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Украинский политик Давид Жвания предупредил президента Владимира Зеленского о том, что его предшественник Петр Порошенко готовит в стране очередной госпереворот. По его словам, заговор против действующего главы государства зреет давно. Теперь же, когда мэром Киева избрали Владимира Кличко, дело может обрести серьезный характер.

«Дело в том, что я до сих пор поддерживаю отношения со многими людьми из окружения Порошенко. Но эти люди не разделяют маниакальной жажды власти Порошенко, они переживают за страну. Именно от них я получил эту информацию», — пояснил политик.

Порошенко понимает, рассказал Жвания, что он уже никогда не станет президентом Украины, поскольку украинский народ больше за него не проголосует, поэтому он намерен сделать главой государства Владимира Кличко. После этого бывший президент планирует стать премьер-министром, провести конституционную реформу, в которой наделит главу кабмина расширенными полномочиями, близкими к президентским. Однако сейчас Порошенко не предпринимает никаких действий, так как следит за выборами президента США. В этом плане он возлагает большие надежды на представителя Демократической партии Джо Байдена.

Планы Порошенко

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Давида Жвании по поводу готовящегося госпереворота на Украине. По его словам, Порошенко никогда не скрывал, что намерен взять реванш за проигрыш на президентских выборах на Украине, которые прошли в прошлом году.

«Порошенко никогда не скрывал, что жаждет реванша. Он все делает для того, чтобы сковырнуть Зеленского и его команду. Порошенко вновь намерен занять влиятельное положение в верхах Украины. Более того, его политика, действия и выступления направлены на это. Также сюда можно добавить кризис, связанный с Конституционным судом. Подчеркну: это вне зависимости от того, как закончатся президентские выборы в США», — заявил эксперт.

Далее Владимир Корнилов добавил, что все же Петр Порошенко рассчитывает на победу Джо Байдена на президентских выборах в США, поскольку их связывают тесные отношения и коррупция. Помимо этого, с приходом во власть представителя Демократической партии у бывшего президента Украины появится гораздо больше возможностей, чтобы «мутить воду на Украине».

«Порошенко связывает большие надежды с тем, чтобы на выборах в США победу одержал Джо Байден, учитывая их тесные отношения. Они повязаны коррупцией и общими связями. Наверняка, у Порошенко есть реальный компромат против Байдена и его сына. Другое дело — вспомнит ли Байден, учитывая его особое положение, кто такой Порошенко. Здесь у меня есть большие сомнения. Но нужно понимать, что с приходом Байдена к власти в США возвращается вся та демократическая команда, которая имела очень большие интересы на Украине. Чего греха таить, это команда до сих пор контролирует бизнес потоки и коррупционные схемы на Украине. С приходом Байдена у Порошенко появляется гораздо больше возможностей, чтобы мутить воду на Украине», — резюмировал Корнилов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах президента США — Дональд Трамп или Джо Байден — главу украинского государства Владимира Зеленского ожидают большие неприятности.