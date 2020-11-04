Израильский эксперт назвал сроки смерти Европы  

Санкт-Петербург, 4 ноября. Политолог, военно-политический обозреватель, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, экс-руководитель Тель-Авивского округа министерства Абсорбции, член Израильской Дипломатической миссии в Москве Алекс Векслер на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», в рамках которого обсудили террористический акт в Вене, прокомментировал ситуацию в Европе.

«Террористы, как это обычно бывает, оказались крайними исламистами, которые считают, что, если они приехали жить в Европу, то им не нужно принимать ее законы и учить ее языки. Исламисты считают нужным привносить туда свою культуру и свои законы. Европа приняла их, дала спокойно жить и начала выплачивать пособия», — заявил Алекс Векслер.

По словам политолога, крайний ислам, куда бы он не попадал, не хочет абсорбироваться и принять закон окружающих его людей и стран.

«Они не пришли просто жить в Европу и набираться культуры, они пришли поменять ее и сделать Европу такой же, как они сами – принести туда свою религию и заставить людей ее принять, в отличии от евреев, которые всегда были самыми законопослушными гражданами», — сообщил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля.

По мнению Алекса Векслера, в Европе, особенно во Франции, в последние дни многие считают, что нужно пересмотреть эти общечеловеческие либеральные законы.