Опозорившегося на публике Байдена сравнили с Брежневым

Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден спутал свою внучку с погибшим сыном во время выступления на предвыборном митинге в Филадельфии. Эксперты в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» оценили идею 77-летнего политика баллотироваться на президентский пост.

Выступая на предвыборном митинге, Байден решил представить собравшимся свою внучку Натали от скончавшегося в 2015 году сына Бо. Натали подошла к дедушке, и он внезапно назвал ее «не кем иным, как мой сын Бо Байден». Сразу после оговорки кандидат в президенты опомнился и сказал «это моя внучка Натали».

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал позорными признаки деменции у американских политиков. Эксперт признался, что полагается на победу Дональда Трампа именно из-за таких казусов Байдена.

«Это был один из аспектов того, что я полагался на Трампа, что он выиграет. Я вообще думал, что его преимущество будет подавляющим. А в данном случае то, что мы видим, это позор», — отметил американист.

Ордуханян сравнил демократа Байдена с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

«По сравнению с Байденом, наш Леонид Ильич был огурчик. Это маразм, это паралич власти, это тоже приведет к потрясениям», — добавил политолог.

Финансовый директор в международных компаниях Марат Богуславский напомнил, что в 2015 году Байден отказался баллотироваться на президентский пост из-за смерти сына. Эксперт считает, что тогда была его последняя возможность стать президентом.

«По поводу старчества, он сам сказал, что решил не баллотироваться на предыдущих выборах в связи со смертью сына, это был последний шанс. Сегодня это выглядит так, что он слишком поздно представил свою кандидатуру», — заявил Богуславский.

Накануне в США прошли президентские выборы. В настоящий момент продолжает подсчет голосов. Ранее эксперты рассказали в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США», что ждет мировую экономику после президентских выборов в США.