Анастасию Волочкову высмеяли за «страусиный» танец в клетке

Москва, 4 ноября. Титулованная российская балерина, 44-летняя общественная деятельница Анастасия Волочкова стала объектом насмешек со стороны «хейтеров» за танец в клетке.

Ролик, на кадрах которого запечатлен экзотичный хореографический номер в исполнении балерины в рамках спектакля «Клетка», за сутки набрал более 78 тыс. просмотров. На опубликованной видеозаписи Волочкова выполняет гимнастические элементы в подвешенной и постоянно вращающейся клетке. Под конец номера балерина садится на плечи партнера по сцене, после чего танец еще какое-то время продолжается уже на сцене.

Волочкова в описании к посту рассказала фолловерам о трудностях, с которыми она столкнулась во время репетиции номера: по словам балерины, ее ноги покрывали синяки и раны. Но это, считает Волочкова, того стоило.

Пользователи соцсети восприняли выступление селебрити с ощутимой долей скепсиса. Критике подверглись как сами хореографические элементы, так и внешний вид Волочковой, их исполнявшей.

«Похожа на огромного страуса в клетке»; «Это и есть то шоу, которому будет завидовать Мадонна?»; «Почему то, что вы показываете, не похоже на балет?» — интересуются фолловеры в комментариях под фото.

Одна из подписчиц назвала Волочкову «трехлеткой несмышленой», выразив мнение, что балерина умышленно приподнимает пачку и подкручивает юбочку на публикациях в своем микроблоге, пытаясь привлечь внимание к своей персоне.

Стоит отметить, что не все комментарии под постом носят исключительно негативный характер — многие фолловеры призвали звезду не обращать внимания на критику со стороны «хейтеров» и назвали номер Волочковой изящным.

Как сообщает «Телепрограмма», балерина долгое время не решалась открыть комментарии под своим постом, а после критики в свой адрес обратилась к «хейтерам» с просьбой следить за своей жизнью, а не за чужой.