Минск, 4 ноября. Власти Белоруссии рассматривают возможность переноса транзита грузов через порты России. Республика намерена отказаться от дальнейшего сотрудничества с Литвой.

Вопрос перенаправления белорусского транзита в российские порты прорабатывается в связи с недружелюбной политикой Литвы — сегодня импорт и экспорт продукции преимущественно проходит через гавань Клайпеды. Власти оценивают коммерческую состоятельность переноса транспортного пути, это подтверждает премьер-министр республики Роман Головченко

Минск хочет получить от российских партнеров приемлемые условия сотрудничества, сообщил председатель правительства. Главной задачей остается обеспечение выгодной диверсификации поставок и разработка наиболее оптимальных для национальной экономики соглашений. Несмотря на агрессивную риторику, Вильнюс надеется сохранить транзит, так как он обеспечивает загруженность портов Литвы.