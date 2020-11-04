Эксперт уверен, что Европа так и не сможет избавиться от доминирования США

Москва, 4 ноября. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о том, как будут развиваться отношения США и Европы в обозримом будущем. По мнению эксперта, политика Вашингтона в отношении ЕС не зависит от выборов президента, пишет Baltnews.

На данный момент внимание всего мира приковано к выборам президента Соединенных Штатов. За столкновением двух кандидатов в президенты следят и в Европе, однако это не значит, что отношения между Америкой и ЕС каким-либо образом зависят от Дональда Трампа или Джо Байдена.

Дело в том, что на данный момент Европа является остается в глазах американцев «младшим братом», и на этот факт никаким образом не могут повлиять ни действующий президент, ни его политический оппонент. Глава Соединенных Штатов, кем бы он не был, заинтересован в максимальной интеграции европейской экономики с экономикой Америки.

В том случае, если европейцы не захотят идти на поводу у США, то к ним будут применены санкции, которыми ранее угрожал Дональд Трамп. Зубец считает, что от идеи подчинения ЕС Вашингтон никогда не откажется, и Европу, как и раньше, будут пытаться превратить в сателлит.

Также специалист заметил, что и европейские элиты не собираются противиться подобному положению вещей. На данный момент у Европы есть несколько вариантов для развития в условиях процесса деглобализации. ЕС может попытаться сформировать собственную зону влияния, попытаться создать с Россией «Европу от Лиссабона до Владивостока» или по-прежнему оставаться младшим партнером Вашингтона. И в данный момент представители европейских элит склоняются именно к этому варианту, а это значит, что ЕС так и не сможет избавиться от доминирования США.

Однако есть страны, которые напрямую зависят от протекающего за океаном голосования. Как сообщалось ранее, украинские СМИ назвали итог выборов в США для Зеленского.