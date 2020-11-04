Кого в Израиле хотят видеть президентом США — Трампа или Байдена

Выборы президента США разделили не только сами Соединенные Штаты, но и верного союзника Вашингтона на Ближнем Востоке — Израиль. Корреспондент ФАН собрал мнения живущих в Израиле выходцев из России по поводу того, кого израильтяне хотят видеть в Белом доме ближайшие четыре года — действующего президента Дональда Трампа или его соперника-демократа Джо Байдена.

Игры на разделении

«Победа Трампа — это победа идеологии разделения общества и игры на этом разделении, — считает блогер Ольга Донская. — И это не только демократы vs республиканцы. Это разделение по всем возможным линиям: мужчины — женщины, старожилы — новоприбывшие, друзья — враги (а враги — все, кто не с нами). Это победа языка ненависти, вражды, эгоизма, цинизма и невежества. На этом языке Трамп ведет свой разговор с миром и собственным народом, развращая общество до предела. Лично меня не устраивает, когда кто-то ведет игры на этом разделении».

Трамп много сделал для Израиля

«Факт в том, что в эти дни выбирают без преувеличения главного человека в мире, — считает журналист Мария. — Президент Америки определяет мировую политику. Не уверена, что Трамп действительно был полезен своей стране эти четыре года, но для Израиля, который всегда находится в таком довольно шатком положении, было сделано очень много. Не хотелось бы, чтобы ситуация изменилась в худшую сторону исключительно потому, что у нового лидера другое видение мира. Уверена, что американцы сделают правильный выбор, и надеюсь, что геополитические взгляды нового президента (если он сменится) не приведут к недопониманию на Ближнем Востоке и все в итоге останутся довольны».

«Лапочка и красавчик!»

«Для Израиля, безусловно, лучше Трамп, — говорит туроператор Евгения Майорова. — Он частично еврей, его дочь вообще соблюдающая еврейка. При Трампе посольство Америки переехало в Иерусалим, значит, американцы благодаря ему окончательно стали считать Иерусалим столицей страны. А так как многие страны оглядываются на Америку, они тоже стали признавать Иерусалим столицей [Израиля]. Отношениями с Арабскими Эмиратами, а в ближайшее время и другие подтянутся, мы тоже обязаны Трампу. Лично мне очень нравится Мелания и ее наряды. И, вообще, Трамп мужик! Рядом сидит прелестная блондинка (я не дома) и говорит, что Трамп лапочка и красавчик. А наши американские друзья сказали, что если победит Байден, то они переезжают в Израиль».

За что в Израиле любят Трампа

Своим мнением по поводу предпочтений жителей Израиля с ФАН поделился писатель Алекс Тарн.

«Первая группа причин — утилитарная. Байден ассоциируется с политикой бывшего президента [США Барака] Обамы — проиранской и крайне недальновидной в части Ближнего Востока. Эта политика привела к масштабным волнениям в арабских странах и стоила жизни миллионам людей в Ливии, Тунисе, Египте, Сирии и Ливане. Трамп отказался от этого опасного курса. Во-первых, он отменил капитулянтскую сделку с Ираном, которая очень беспокоила Израиль (напомню, что Иран открыто провозглашает целью физическое уничтожение моей страны). Во-вторых, перенес посольство в столицу Израиля — Иерусалим — и признал наш суверенитет над Голанскими высотами. И, наконец, в-третьих, он стал архитектором мирных соглашений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Суданом. На очереди — Саудовская Аравия и другие страны Залива. Это реальный, беспрецедентный прорыв. Может ли нормальный израильский гражданин не любить столь дружественного президента? Может ли не опасаться возврата к «обамизму», если в Белом Доме окажется Байден?»

Есть и менее прагматичные причины для предпочтений израильтян, отмечает Тарн.

«Другая группа причин — идейная. Трамп олицетворяет иной подход к современной действительности. Сегодня в мире нагромождаются горы леволиберальной лжи — от климатического алармизма и принуждения к целованию сапог погромщиков до кабалы птичьего новояза: отмена местоимений «он» и «она», «родитель №1 и №2» вместо «папы и мамы», «менструирующий человек» вместо «женщины» и т. д. Это новая диктатура, новый тоталитаризм, изгоняющий непослушных из фирм и университетов, линчующий проштрафившихся на публичных площадках. Дошло до того, что сатирики опасаются выступать, учителя — преподавать, политики — отойти на миллиметр от разрешенного штампа. Трамп же не стесняется говорить правду, отказывается принимать правила диктатуры политкорректности. И это, без сомнения, снискало ему множество сторонников по всему миру — в том числе, и у нас, в Израиле», — подчеркивает Алекс Тарн.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, однако их результаты до сих пор не объявлены — пока ни один из претендентов не заручился поддержкой 270 выборщиков — необходимого минимума для того, чтобы занять Белый дом на ближайшие четыре года.