Осташко прокомментировал призывы граждан США не ходить на выборы

Анонимные звонки с призывом американцев не ходить на выборы являются вестником гражданской войны в США. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

Анонимные звонки

Американские избиратели по всей территории США за несколько дней до выборов президента страны получали анонимные звонки с призывом не ходить на выборы, а остаться дома. По мнению экспертов, это может быть попыткой напугать избирателей, чтобы они не участвовали в выборах. ФБР взялось за расследование звонков.

По данным СМИ, в коротких телефонных звонках, в которых звучал электронный женский голос, не упоминалось о выборах. Но нужно учитывать тот факт, что они происходили накануне выборного процесса.

Во вторник, 3 ноября, звонки были зарегистрированы в штатах Айова, Канзас, Флорида, Небраска и Миссури.

«Это всего лишь тестовый звонок. Пора оставаться дома. Оставайся в безопасности и сиди дома», — говорится в сообщении анонимного звонка.

ФБР призывает американскую общественность проверять любую информацию о выборах и голосовании, которую они могут получить через своих местных избирательных чиновников.

Вестник гражданской войны

Как отметил Руслан Осташко, данные выборы в США имеют историческое значение, потому что они самые большие с точки зрения количества участников — оно рекордное в современной истории Соединенных Штатов.

«Это говорит о том, что американское общество глубоко политизировано. Любая радикальная политизация общества, особенно на фоне движения Black Lives Matter, — большая проблема для легализации результатов выборов. И тут неважно кто победит. Сейчас огромное количество людей отдали свои голоса за Дональда Трампа или за Джо Байдена. Но с учетом заявлений кандидатов, никто не примет это поражение легко. Неважно чье это будет поражение», — пояснил Руслан Осташко.

По словам политолога, стороны будут обвинять друг друга в различных манипуляциях. И анонимные звонки с призывом оставаться дома подливают масло в огонь будущей поствыборной истерии, которая однозначно захватит Соединенные Штаты.

«И сложно прогнозировать до чего эта истерия дойдет, но мы вполне себе можем стать свидетелями гражданской войны 2.0 в США, когда страна расколется на два лагеря. Даже не столько за Трампа или Байдена, а сколько за консерватизм (условный традиционализм) и за финансовое доминирование США во всем мире, включая привлечение различных вооруженных методов воздействия. То есть грабить остальной мир для того, чтобы с финансовой точки зрения в США все было хорошо. Империя финансов и империя финансистов с Уолл-стрит», — заключил Руслан Осташко.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, который претендует на второй срок, и его соперник-демократ Джо Байден идут практически вровень, согласно данным, которые приводят американские издания.