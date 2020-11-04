Алиев: ВС Азербайджана заняли еще несколько населенных пунктов в НКР

Баку, 4 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о продвижении азербайджанских военных в Карабахе.

Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные заняли села Миряк, Кавдар Джабраильского, Мешедиисмайыллы, Шафибейли Зангиланского, Башарат, Гаракишилер, Гарачаллы Губадлинского районов.

Ранее азербайджанский лидер также заявил, что военным Азербайдана удалось уничтожить зенитную установку ВС Армении М55, которая была развернута на одной из высот на Ходжавендском направлении фронта.

Активные боевые действия начались в Карабахе с 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в развязывании войны. Обе стороны сообщают погибших, в том числе среди мирных граждан. Несколько раз достигалось соглашение о прекращении огня, однако перемирие срывалось.