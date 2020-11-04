Политолог объяснил, почему Европа зря боится победы Трампа

Санкт-Петербург, 4 ноября. Политолог-американист Владимир Можегов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», в рамках которой обсудили американские выборы президента, рассказал, как сложатся отношения Дональда Трампа и Европы в случае его выигрыша.

«Европе нечего волноваться. Волнуется не Европа, а элита глобализма и мафия, которая заседает в европейском парламенте», — заявил Владимир Можегов.

По словам политолога-американиста, настоящая национальная Европа аплодирует Трампу.

«Нам незачем опасаться нового срока Трампа, потому что он постарается в этот раз исполнить все свои обещания, которые он давал четыре года назад. Демократы не давали ему их выполнить, они всячески блокировали все его начинания. Но в этот раз ему все удастся», — сообщил эксперт.

По словам специалиста, в случае победы Дональда Трампа будет установлена национальная политика в идеологии многополярного мира.