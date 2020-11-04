Викторию Боню заподозрили в романе с пожилым бизнесменом

Москва, 4 ноября. Российская актриса и телеведущая, 40-летняя экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня стала героиней слухов о романе с состоятельным пожилым мужчиной.

Слухи о новом романе Виктории Бони стали стремительно распространяться по Сети после того, как звезду заметили в обществе пожилого бизнесмена во время посещения одного из ресторанов в Москве.

По данным Telegram-канала «Курятник», ссылающегося на очевидцев, кавалером, пригласившим Боню на свидание в столичное заведение, является 60-летний предприниматель. Отмечается также, что спутник Бони владеет роскошным автомобилем Rolls-Royce, в котором селебрити ранее фотографировалась для своего микроблога в социальной сети Instagram. Рыночная стоимость такого авто составляет порядка 25 млн рублей.

Виктория Боня растит дочь Анджелину Летицию Смерфит, которую родила от сына ирландского миллионера Александра Михаэля Смерфита. Будущие возлюбленные познакомились в 2010 году, и спустя семь лет совместной жизни приняли решение расстаться.