Экологи предлагают радикально увеличить штрафы за незаконный выброс мусора

Москва, 4 ноября. Штрафы за незаконный выброс мусора необходимо серьезно ужесточить, заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в эфире "Радио 1".

По словам Исмаилова, размер штрафа за свалку мусора должен быть увеличен на федеральном уровне. Также необходимо создать прецедент, с помощью которого можно начать формировать культуру экологической ответственности.

"Если один раз такой прецедент будет создан — человек выкинул мусор, административное нарушение оформили, и правонарушитель заплатил существенный штраф, — это будет неким сигналом обществу, чтобы оно понимало, что все-таки ответственность существует", — считает председатель Российского экологического общества.

Он добавил, что с помощью современных технических возможностей легко зафиксировать факт нарушения, однако пока неизвестно, что с ним делать дальше.

"Вопрос в другом — насколько эти санкции эффективны? Для юридических лиц — еще более или менее: можно забрать транспортное средство, если оно без лицензии. А вот к физическим лицам применить законодательство не получается", — объяснил Исмаилов.

По его мнению, для того, чтобы решить проблему незаконного выброса мусора, нужно действовать жестко.