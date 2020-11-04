Исхудавшая Вера Брежнева показала фигуру в откровенном боди

Москва, 4 ноября. Известная российская певица и телеведущая, 38-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева показала поклонникам реальную себя на фото в черном боди.

Вера Брежнева в своем микроблоге в социальной сети Instagram разместила серию снимков, на которых позирует на фоне стены в черном боди и белых кроссовках. Роскошные волосы артистка собрала в изящный хвостик, при этом Брежнева решила обойтись без косметики, что подтверждается подписью, которой она сопроводила снимки: «Реальная я».

На первом кадре певица стоит скрестив ноги и вскинув руки в жесте «Виктория». Несерьезность снимка селебрити подчеркнула высунутым языком. На втором фото Брежнева опирается о стену в более изящной позе, убрав руки за спину. На фото можно оценить стройные ноги звезды и ее осиную талию. Третий снимок представляет собой коллаж сразу из четырех фото, на которых артистка запечатлена словно в танце.

Брежнева, которую многие называют секс-символом российской эстрады, не перестает совершенствовать фигуру, стараясь соответствовать громкому титулу. На кадрах можно заметить, что певица сильно похудела. Во избежание негативной реакции от фолловеров, которые могут уделить худобе кумира слишком много внимания, Брежнева предусмотрительно отключила возможность комментировать этот пост.