Эксперты рассказали, что ждет мировую экономику после выборов в США

США остаются крупнейшей экономикой мира, поэтому любые изменения в Америке отражаются на ситуации в других странах. Такое важное событие для США, как выборы президента, не только окажет влияние на экономическую политику Штатов, но и отразится на всем мире. Участники онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США» рассказали, что ждет мировую экономику после президентских выборов в США.

Депутат Государственной думы России Евгений Федоров считает, что серьезных изменений после выборов в США ждать не стоит. По мнению парламентария, каждый президент США будет и дальше «молиться» на доллары, поэтому кардинальных решений никто принимать не будет.

«Мировая экономика – это экономика однополярного мира Америки, она стоит на долларе, который составляет 80% мирового валютного обеспечения. Нет других валют такого масштаба даже рядом: евро отстает от доллара раз в десять, а юань – раз в 20. Это колониальная империя, посмотренная на таком механизме. Поэтому какие бы не были президенты в США, они все равно будут молиться на доллар и колониальную империю. Кто бы там ни избрался, в мировой экономике изменений не произойдет», — уверен Федоров.

Депутат отметил, что изменения в мировой экономике могут произойти только в том случае, если Китай, Россия и Евросоюз начнут дедолларизацию и постепенно откажутся от американской валюты. Что касается России, то Федоров не исключил, что кандидат от демократов Джо Байден задействует все возможные санкции против России.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян придерживается иного мнения. Эксперт прогнозирует серьезные потрясения в мировой экономике после выборов в США.

«Нам нужно ожидать потрясений, учитывая преступную финансовую политику нашего правительства, финансово-экономического блока. Мы не готовы к самым серьезным потрясениям. Мы не готовы с финансовой точки зрения к тем вызовам, которые сейчас будут», — заявил американист.

Мнение Ордуханяна поддержал его коллега, американист Владимир Можегов. Политолог спрогнозировал «лихорадку в США», которая скажется на всей мировой экономике. Однако эксперт уверен, что в худшем случае потрясения будут продолжатся в течение 40 дней после выборов.

«Дональд Трамп сказал, что у него попытаются победу отнять. Демократы уже заявили, что не согласны с результатами. Минимум неделю, а максимум 40 дней будет большая буча, и добром это не кончится ни для экономики США, ни для мировой. Америку будет лихорадить. По пессимистичным прогнозам, дней 40 лихорадки вокруг выборов можно ожидать», — считает Можегов.

Финансовый директор в международных компаниях Марат Богуславский обратил внимание, что в случае победы Джо Байден первый удар нанесет по налоговой политике США. Кроме того, под ударом окажется деятельность экспатов в Штатах.

«В первую очередь, я предполагаю, первый удар Байден нанесет по экономике в виде налогов. Американцы уже ожидают ожесточения в налоговой сфере, а также в сфере привлечения экспатов. В Штатах есть феноменальное количество иностранных экспертов, которые трудятся в финансовых компаниях, и у многих уже есть проблемы», — подчеркнул аналитик.

Богуславский также отметил, что фондовый рынок на фоне выборов просел, поскольку все ожидают негативное восприятие в случае победы Байдена. Аналитик уверен, что при победе кандидата от демократов фондовый рынок не рухнет, то сильно просядет.