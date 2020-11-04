Ученые предупредили о негативных последствиях потребления кофе

Москва, 4 ноября. Ученые выяснили, что потребление кофе может влиять на психику.

Согласно опросу экспертов порталом Huffington Post, напиток может стимулировать и имитировать симптомы тревожного расстройства. Дело в том, что люди по-разному реагируют на кофе. Одни могут выпить большое количество напитка и отправиться спать, а другие будут чувствовать постоянное напряжение.

Как отметили авторы исследования, расхождения в реакции могут наблюдаться из-за генетических различий или ранее принятых лекарств.

Ранее кофе вошел в список продуктов, запрещенных при мигрени. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», напиток обладает большим количеством гистамина, который не рекомендуется при головных болях.