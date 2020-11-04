Ученые рассказали о защитном эффекте вакцины от гриппа при COVID-19

Москва, 4 ноября. Американские ученые узнали, что вакцинация от гриппа может иметь защитный эффект от COVID-19.

Исследователи изучили данные 2005 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Они узнали их вакцинационный статус против гриппа и сопутствующих заболевания.

Ученые выяснили, что у тех пациентов, у которых не было вакцин от гриппа, шансы на госпитализацию и поступление в ОИТ увеличились в 2,44 и 3,29 раза соответственно.

При этом результаты были скорректированы с учетом возраста, расы, пола, гипертонии, диабета и прочих параметров.

Как сообщает «Ридус», врач-инфекционист Владислав Жемчугов допустил, что простуда или герпес могут защитить от коронавируса. Дело в том, что эти вирусы способствуют выработке интерферонов, улучшающих иммунитет.