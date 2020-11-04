Психолог объяснила, почему Пугачева не дает племяннику видеться с сыном

Психолог-консультант Анфиса Калистратова объяснила, почему советская и российская певица Алла Пугачева не дает племяннику Владиславу Пугачеву видеться с сыном Женей.

Родственник Примадонны многие годы страдал от пристрастия к наркотикам, когда артистка узнала, что у него родился сын, приняла решение спасти ребенка. На сегодняшний день мальчику уже девять лет, он живет в благополучной семье приемных родителей, практически ничего не знает о прежних родственниках и не помнит их.

Однако племянника Аллы Пугачевой такой сюжет истории не устраивает: он утверждает, что излечился от зависимости и намерен вернуть сына. Но певица не позволяет видеться ребенку с его биологическим отцом. Психолог-консультант объяснила позицию артистки.

«Употребление наркотиков может нанести психике человека серьезный урон. Вопрос еще в том, сможет ли мужчина общаться с ребенком должным образом и не навредить ему, ведь бывают токсичные люди и токсичное общение, после которого очень тяжело оправиться», — отметила Калистратова.

В любом случае психолог выступает за то, чтобы приемные дети общались и знали своих настоящих родителей. Главное, чтобы это происходило без вреда для ребенка. Однако решение Пугачевой все-таки не критикует.

«Я склонна доверять Пугачевой, мне импонирует ее подход в воспитании детей. Она позиционирует себя как настоящая мама, и это видно. Об этом можно судить по ее детям. Но все же хочу подчеркнуть, что каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода, и чтобы дать однозначную оценку, необходимо изучить множество факторов», — добавила психолог.

Ранее племянник певицы Пугачевой устроил скандал на съемках телешоу на одном из федеральных каналов.