Вдова Караченцова, несмотря на пандемию, летит в путешествие

Москва, 4 ноября. Людмила Поргина, несмотря на коронавирус, планирует длительное путешествие в канун своего дня рождения. Сейчас она занимается оформлением документов для того, чтобы 20 ноября вылететь в Турцию, в Бельдиби, где всегда отдыхала с Караченцовым. После Турции Людмила Андреевна намерена посетить Арабские Эмираты.

«Я не хочу здесь сидеть, я хочу к морю, — говорит Людмила Поргина. — А потом, может быть, в Дубаи поеду. Там 30 градусов сейчас. В Турции поеду в Бельдиби, где мы с Колей всегда отдыхали. Там есть шикарная гостиница пятизвездочная «Палома». Прекрасный парк, бассейн, тренажеры. Буду ходить, гулять. Планирую провести там три недели».

Из Турции Поргина прилетит в Москву и потом сразу же отправится отдыхать в Арабские Эмираты. Если, конечно, к тому времени ОАЭ не закроются на карантин.

Напомним, после смерти Караченцова Людмила Поргина также совершила тур по странам, где они отдыхали с мужем. Как она сама заявила, ей во время прогулок по любимым местам становится легче.

Ранее Людмила Поргина сообщила, что внук Николая Караченцова Петр тяжело перенес заболевание коронавирусом.