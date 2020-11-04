Путин назвал главную цель России

Москва, 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин раскрыл цель России.

Глава государства подчеркнул, что цель России не кому-то понравиться, а укрепить свое единство. Об этом он заявил, комментируя необходимость защиты традиционных ценностей.

«Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», — заявил глава государства.

Ранее Путин назвал хорошей идею призвать ООН защищать чувства верующих. Он отметил, что в современном мире традиционные ценности сталкиваются с серьезными проблемами.