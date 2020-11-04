Солист Мариинского театра Самсонов рассказал, что оперные звезды легко перенесли COVID-19

Санкт-Петербург, 4 ноября. Солисту Мариинского театра Владимиру Самсонову повезло переболеть коронавирусом в легкой форме. Заслуженный артист РФ рассказал ФАН об успешной сдаче отрицательного теста.

Болезнь была перенесена «на ногах», поэтому врачи даже отговорили делать КТ. Температура не поднималась выше 37,8 градусов, дыханию ничего не мешало.

«Естественно, слабость была, пропажа обоняния, ну и где-то через две недели я был в порядке. Я просто принимал те лекарства, что мне сказали принимать врачи», — рассказал ФАН оперный певец.

А вот супругу Владимира Самсонова болезнь и вовсе обошла стороной. Они все время были рядом, но симптомов не было, а тест оказался отрицательным. С родителями солист Мариинского театра уже полгода общается только по телефону, чтобы не подвергать опасности. Сейчас артист уже вышел на работу.

«Насколько я знаю, ни один из вокалистов, а болели очень много, начиная с Нетребко и заканчивая другими солистами, все вышли более или менее благополучно. Сейчас уже многие переболели, спектакли идут. У нас очень жесткая система введена в театре. Даже сегодня я пришел в театр, стоит автоматика, без участия людей я подхожу, подношу пропуск к вертушке, чтоб пройти, а датчики измеряют температуру и проверяют, в маске ли я. Если без, то пройти нельзя», — поделился мерами безопасности Владимир Самсонов.

Также артист посетовал, что в театральной индустрии ситуация не самая радужная. За полгода было лишь несколько спектаклей, когда как раньше — по 10-12 в месяц.

«У всех артистов катастрофа. И у драматических, и у музыкальных, и в киноиндустрии. Я могу пожелать, чтобы скорее все это закончилось. Всем артистам я желаю здоровья. И желаю, чтобы это закончилось все как можно быстрее!» — подытожил солист.

Напомним, ранее Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», рассказал о большом ударе болезни по российской культуре. Тогда артист рассказал о массовом закрытии учреждений культуры и отмене выступлений.