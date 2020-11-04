Сергей Безруков публично объявил о беременности жены для пресечения слухов

Москва, 4 ноября. Российская пресса вынудила звезду культового криминального сериала «Бригада» Сергея Безрукова рассказать на фестивале «Кинотавр» о скором пополнении в семье.

Народный артист РФ вместе с супругой, актрисой Анной Матисон, редко появляются на светских мероприятиях. Это связано с закрытым образом жизни знаменитостей. Однажды Безрукову пришлось выйти из зоны комфорта на фестивале «Кинотавр», чтобы уберечь свою семью от сплетен в СМИ.

Своими воспоминаниями 47-летний актер поделился в интервью для портала «7Дней». В 2018 году Матисон ждала второго ребенка от Безрукова. Актерам нужно было появиться на красной дорожке «Кинотавра», чтобы представить свою картину на фестивале. С целью избежать «додумок» журналистов, пара призналась в скором пополнении в семье.

«Лучше сделать это самим. А так мы стараемся беречь личное пространство. Кто-то, наверное, любит, когда всегда полный дом гостей… Это не про нас», — прокомментировал Безруков отношение к публичности.

Актеры не заинтересованы в посещении светских раутов, поскольку все свои силы и время посвящают детям — четырехлетней Марии и годовалому Степану. Со слов Безрукова, они с женой бывают в консерватории на концертах классической музыки. Звезды мечтают после пандемии коронавируса отправиться в Вену, Мюнхен и Зальцбург, чтобы послушать оперу.