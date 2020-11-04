Военный эксперт объяснил высокомерное отношение США к договорам с Россией

Чем бы ни закончились выборы в США, их исход нельзя увязывать с внешнеполитическими вопросами контроля над вооружениями, заявил ФАН главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. Дело в том, что американцы попросту не считают российскую сторону на переговорах по этим вопросам равной себе, пояснил эксперт.

«Они не считают Россию равным партнером — и поэтому сворачивают все соглашения по контролю и ограничению вооружений с участием нашей страны», — рассказал Мураховский в беседе с ФАН.

При этом США останутся в международных договорах, которые они считают для себя полезными, отметил он. Например, в рамках Режима контроля за ракетной технологией — созданного в 1987 году неформального объединения государств в целях ракетного нераспространения.



Мураховский прогнозирует, что общая политика Вашингтона по вопросам вооружений останется неизменной — независимо от того, какая фамилия будет у будущего американского президента и какой партии он будет принадлежать.

«Прогресса не будет, — подчеркнул аналитик. — США будут последовательно выходить из всех соглашений по контролю и ограничению вооружений, в которых партнером является Россия, и этот процесс уже происходит на наших глазах».

Военный эксперт напомнил, что в феврале 2021 года закачиваются сроки действия соглашений по СНВ-3. Он назвал этот договор последним в ряду подобных соглашений, поскольку все предыдущие были закрыты Вашингтоном.