Дочь Любови Успенской пожелала матери смерти из-за критики своих картин

Москва, 4 ноября. Певица-шансонье Любовь Успенская долгое время не может разрешить конфликт с проживающей в США единственной дочерью — художницей Татьяной Плаксиной.

На днях между враждующими состоялся телефонный разговор. Плаксина позвонила матери, чтобы узнать о ее самочувствии после того, как Успенская потеряла сознание. В ходе беседы художница обвинила мать в «ненасытности» и желании заработать как можно больше «фейковым» творчеством.

Успенская не заставила себя долго ждать и напомнила дочери, что та живет за ее счет. Со слов певицы, исполнение городских романсов приносит ей средства, необходимые на содержание семьи. Шансонье спросила у Плаксиной, сможет ли она прожить на деньги, вырученные с продаж собственных абстрактных картин. Ответ художницы оказался весьма резким.

«Пошла вон, чтоб ты сдохла, я тебя знать не хочу», — процитировала Успенская дочь в интервью для YouTube-канала PEOPLETALK.

После поездки в Перу дочь певицы кардинально изменилась. Татьяна Плаксина, по словам матери, попробовала в Южной Америке галлюциногенный отвар, который употребляют шаманы для связи с духами. Затем в жизни трудного ребенка звезды появились другие наркотики, как только она сбежала в США к отцу. Успенская сообщила, что ее дочь до сих пор употребляет запрещенные вещества, которые стали причиной всех ее неадекватных выходок и испортили их отношения.