Путин пообещал мусульманам достойно отметить их праздник в 2022 году

Москва, 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин пообещал мусульманам достойно отметить в 2022 году 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

По его словам, особая значимость этой даты заключается в том, что ислам закрепился у народов Поволжья в результате их свободного выбора и оттуда распространялся «сугубо мирным путем». Об этом глава государства заявил на встрече с религиозными деятелями после соответствующего предложения главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, передает РИА Новости.

«Без всякого сомнения, мы отреагируем на все эти события. Достойно подготовимся, вместе с вами пообсуждаем, что конкретно и в какие сроки нужно сделать, какие мероприятия необходимо провести», — отметил Путин.

Он также добавил, что праздник будет проведен достойно, на «хорошим государственном уровне». Ранее президент заявил о важности здоровых межконфессиональных отношений в стране.