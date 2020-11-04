Людмила Поргина завела щенка взамен умершего в годовщину смерти Караченцова пса

Москва, 4 ноября. У вдовы народного артиста РСФСР Николая Караченцова появился новый домашний питомец — собачка Гуля. Людмила Андреевна забрала ее из приюта.

До этого у четы Караченцова был лабрадор, но собака умерла в годовщину смерти актера, когда устанавливали памятник. Вдова Караченцова считает, что пес умер от тоски по хозяину.

«Она умерла на годовщину смерти Кили, когда памятник ставили, — рассказала Поргина. — Она не выдержала больше, она от тоски ушла в мир иной. Теперь мы взяли из приюта Гулю. Она семимесячная, ее кто-то бросил в электричке. Теперь она у нас, добрая и ласковая. Очень хорошая собака».

Напомним, Николай Караченцов умер два года назад из-за отказа почек при лечении неоперабельного рака легких. Саму болезнь диагностировали годом ранее, и в какой-то момент даже пошло улучшение, опухоль перестала расти, но чуда не случилось.

Ранее ФАН сообщил, что внук Николая Караченцова Петр переболел коронавирусом. Об этом рассказала его бабушка, вдова актера Людмила Поргина. По словам Поргиной, 18-летний молодой человек перенес болезнь очень тяжело.