Путин: Россия рассчитывает на деэскалацию ситуации в Карабахе

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль находится в контакте с Арменией и Азербайджаном, а целью переговоров является стабилизация ситуации в Карабахе.

Глава российского государства на встрече с представителями различных религиозных объединений выразил надежду на скорую деэскалацию ситуации в Нагорном Карабахе. Для этого, по словам национального лидера, Россия поддерживает контакт с Арменией и Азербайджаном.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности прекратить боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом азербайджанский лидер сообщил в интервью газете La Repubblica.